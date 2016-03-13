Испания через Интерпол объявила депутата Резника в международный розыск

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Интерпол объявил депутата Госдумы Владислава Резника и его супругу Диану Гиндин в международный розыск. Запрос на его поиск подала Испания, пишет РБК.

Отмечается, что в этой стране Резника обвиняют в участии в преступном сообществе и финансовых махинациях. Ранее испанский суд, на заседание которого депутат не явился, постановил заочно арестовать его.

Адвокат парламентария Александр Гофштейн подтвердил эти сведения и добавил, что Резник с супругой решили не реагировать "на безосновательные и провокационные требования следственного судьи Национальной Аудиенции Испании". Это поспособствовало осознание "заканого характера разбирательства", добавил адвокат.

Подчеркивается, что пока в базе данных Интерпола информация о розыске не размещена.