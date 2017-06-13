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Использование антибиотиков могут ограничить в России - федеральный Минздрав разработал Стратегию предупреждения и преодоления устойчивости микроорганизмов и вредных организмов растений к лекарственным препаратам, химическим и биологическим средствам.

Как передает ТАСС, соответствующий проект распоряжения правительства, утверждающего данную Стратегию, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

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Целью Стратегии декларируется "повышение эффективности профилактики и лечения инфекционных и паразитарных болезней человека, животных и растений, снижение тяжести и длительности течения этих заболеваний, снижение смертности среди населения, гибели животных и растений, связанных с распространением устойчивости".

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова отмечала, что ее ведомство вместе с Минсельхозом и прочими структурами пытаются решить проблему устойчивости к антибиотикам.

Авторы новой Стратегии убеждены, что появление новых противомикробных препаратов не может стать основой для преодоления устойчивости к антибиотикам, поэтому также необходимо регламентировать уже существующие сферы применения антибиотиков.

В частности, предполагается снижать их содержание в пищевых продуктах и оптимизировать назначение этих препаратов.