Истории, которые вдохновляют. Как пять реальных соискателей hh.ru стали героями рекламных роликов

В рекламной кампании на 2022 год команда HeadHunter и креативное агентство Action вместо историй выдуманных персонажей решили сделать главными героями ярких представителей разных профессий.

«Девиз hh.ru — „Работа найдётся для каждого“. Чтобы привлечь соискателей и работодателей, мы регулярно проводим рекламные кампании. Для этого объявляем конкурсы среди креативных агентств и собственных сотрудников. В этом году мы выбрали концепцию агентства Action — дважды призёра „Каннских львов“. Ребята предложили прорывной шаг вперёд: от надоевшего сторителлинга — к сторидуингу, то есть к непридуманным историям реальных людей», — рассказывает директор по маркетингу и PR hh.ru Ольга Мец.

Более 13 тысяч заявок

Кастинг героев запустили ещё в конце 2021 года. Для его организации hh.ru опубликовал специальную вакансию. В течение месяца участники должны были откликнуться на неё и рассказать о себе и своей работе в сопроводительном письме. В результате на конкурс пришло больше 13 500 заявок от соискателей со всей России. Это были рассказы о профессиональных достижениях, забавные случаи в карьере или самые настоящие драмы. Важным критерием для отбора финалистов было то, чтобы истории были реальными и связанными с работой, которую будущие герои кампании нашли на hh.ru.

Чтобы определить лучших, эксперты hh.ru и агентства Action провели шесть этапов отбора. В итоге было выбрано пять победителей, с каждым из которых сняли отдельный рекламный ролик. Гонорар победителей составил по 500 тысяч рублей на каждого. Рекламу уже можно увидеть на онлайн-площадках, а с 1 июня — и на телевидении.

Герои, которым веришь

Подробнее о победителях конкурса рассказала Екатерина Колесникова, руководитель b2c-направления hh.ru, отвечающая за реализацию проекта.

«Серёжа Ченский с его заразительной улыбкой, простотой и готовностью пробовать снова и снова, — просто умничка. А ещё у него очень красивая девушка (да, мы снимали его настоящую девушку). Когда я увидела её в кадре, не поверила даже, что она не актриса», — сказала Екатерина Колесникова.

Сергей Ченский, сборщик продуктов из Иркутска

«Арина Дорофеева очень настоящая, живая, интересная, с серьёзным подходом к делу. Не удивлена, что она к своим 20 годам смогла вырасти до проектного менеджера в крупной компании — эта девочка с большим будущим».

Арина Дорофеева, проектный менеджер в IT из Санкт-Петербурга

«Когда я увидела Ивана Брюханова в наших локациях — на берегу моря и на огромном корабле, — пазл сложился. Перед нами были мощь стихии, воплощение силы инженерной мысли и человек с сильным характером и мягким сердцем. Когда я вижу этот ролик, а вижу я его уже сотый-двухсотый раз, у меня бегут мурашки по телу, а на глаза наворачиваются слёзы», — добавила Колесникова.

Иван Брюханов, судовой электромонтажник из Калининграда

«Поразила Елена Фишер. Невероятная женщина, с такой внутренней силой и энергетикой, которая чувствовалась через экран на расстоянии нескольких тысяч километров».

Елена Фишер, оптометрист из Сочи

«Артём Мельников и его ребята из футбольного клуба — это любовь. Жаль, в сам ролик не попали кадры, когда дети выбежали на стадион. Они увидели „Лужники“ впервые в жизни — там такая палитра эмоций! Может, мы выложим эти кадры отдельно, их просто нельзя не увидеть», — отметила представитель hh.ru.

Артём Мельников, детский тренер по футболу из Москвы

Работа над рекламной кампанией включала не только съёмки самих роликов, но и бэкстейдж-проект: восемь серий о том, как снимались истории. Они рассказывают о любви к своему делу — не только главных героев, но и всей съёмочной команды. Посмотреть его можно здесь.