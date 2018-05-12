Истребители ВВС США перехватили российские Ту-95 у берегов Аляски

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Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило, что истребители ВВС США F-22 перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 в опознавательной зоне ПВО рядом с Аляской. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на The Washington Free Beacon и представителя командования Скотта Миллера.

"Два истребителя F-22 NORAD перехватили и идентифицировали два российских дальних бомбардировщика Ту-95, летевших в зоне идентификации ПВО близ западного побережья Аляски, к северу от Алеутских островов", — цитирует агенство слова военного.

Миллер отметил, что бомбардировщики вошли в двухсотмильную (320 километров) зону ответственности NORAD над Беринговым морем. Затем F-22 проследили за российскими самолетами, пока те не покинули опознавательную зону ПВО.

Американский военный подчеркнул, что бомбардировщики не пересекали воздушные границы США и Канады, пролетали лишь над международными водами и не нарушали международных соглашений.

В Минобороны сообщали, что российские бомбардировщики в сопровождении противолодочных самолетов Ту-142 выполнили плановые полеты над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей. В частности, они отработали дозаправку в воздухе. Ту-95 сопровождали истребители МиГ-31 и Су-35.