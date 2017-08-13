Итальянец пытался взвесить плитку гашиша в 600 доз в овощном супермаркете

23-летний житель Италии нашел в парке плитку гашиша, а после попытался взвесить свою находку на весах в овощном отделе супермаркета. Об этом пишет "ФАН".

Действия молодого человека увидели работники магазина и сообщили о произошедшем в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали юношу и отобрали наркотик.

Известно, что наркотик весил не меньше ста граммов, стоит около тысячи евро и этой плитки хватило бы на 600 доз. Итальянец рассказал, что решил воспользоваться весами в магазине, потому что своих весов у него дома нет.