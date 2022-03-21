Иван Ургант получил орден Звезды Италии за новогоднее шоу Ciao, 2020
Награду российскому шоумену вручил посол Италии Паскуале Терраччано
Российский телеведущий и шоумен Иван Ургант получил орден Звезды Италии за новогоднее шоу «Вечерний Ургант. Ciao, 2020!». Об этом сообщает «Киноафиша России».
Новогодние «Голубые огоньки» команда Урганта решила стилизовать под Италию 80-х годов. Идея получилась удачной, а итоговый результат покорил не только россиян, но и итальянцев.
Награду Ивану Урганту вручил посол Италии Паскуале Терраччано, который поблагодарил россиянина за любовь к их стране и работу по налаживанию отношений России и Италии.
Рассказывая о своей награде, Ургант отметил, что Терраччано подготовил для него большую искреннюю поздравительную речь. На церемонии вручения звучали гимны двух стран.
«Честно говоря, было очень волнительно и приятно», — сказал Ургант.