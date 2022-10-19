Ещё одна группа алтайских специалистов отправилась на помощь мобилизованным в Омском учебном центре

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко направил группу специалистов в Омский учебный центр для оказания помощи мобилизованным из региона, сообщает краевое управление печати и массовых коммуникаций.

«В состав группы включены сотрудники подразделений гражданской обороны, специалист Минсоцзащиты и представитель правительства региона», — рассказали в управлении.

С мобилизованными из Алтайского края проведут разъяснительную работу о порядке назначения и перечисления единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей, мерах материальной и социальной поддержки семей.

«По возможности будет оказываться содействие в решении бытовых и других вопросов военнослужащих во время пребывания в Омском учебном центре», — уточнили в сообщении.

Ранее в учебном центре несколько дней находилась глава алтайской Минсоцзащиты Наталья Оськина. Накануне она выступила с отчётом о проделанной работе.