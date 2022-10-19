Из Барнаула продолжают отправлять мобилизованных
19 октября очередная отправка мужчин произошла у ДК Барнаула
19 октября 2022, 18:39, Илья Звягинцев
Из Барнаула 19 октября отправили очередную группу мобилизованных мужчин. Об этом рассказал в пресс-службе городской администрации.
Перед ДК Барнаула проводить мужчин собрались их родственники и друзья. Также на проводы мобилизованных пришли представители военкоматов и районных администраций города.
Представители власти во время проводов ответили на вопросы родственников мобилизованных мужчин.
Ранее уполномоченный по правам человека в регионе Борис Ларин рассказал о том, что в рамках обмена военнопленными удалось вернуть троих военнослужащих из Алтайского края.
На данный момент в списке пропавших без вести или взятых в плен фигурируют 17 военных из региона.
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