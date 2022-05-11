Из центра не выехать. Барнаул сковали серьёзные пробки
Возвращаться домой горожанам придётся очень долго
11 мая 2022, 17:47, Илья Звягинцев
Центр Барнаула сковали вечерние пробки. По данным сервисов «Яндекса», особенно тяжёлая ситуация в центре.
Самый большой затор образовался на проспекте Строителей. Автомобили здесь стоят от проспекта Красноармейского до пересечения с Павловским трактом.
Также серьёзная пробка наблюдается на проспекте Калинина, где люди ездят из-за перекрытия моста у Нового рынка.
По традиции вечером затруднительно подниматься по улице Челюскинцев к проспекту Строителей, а также возвращаться домой с работы по шоссе Ленточный бор, где пробка начинается ещё на улице Кутузова.
Кроме того, придётся постоять на отдельных участках дорог на улицах Попова, Малахова, Антона Петрова и ряде других.
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