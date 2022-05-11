Из центра не выехать. Барнаул сковали серьёзные пробки

Центр Барнаула сковали вечерние пробки. По данным сервисов «Яндекса», особенно тяжёлая ситуация в центре.

Самый большой затор образовался на проспекте Строителей. Автомобили здесь стоят от проспекта Красноармейского до пересечения с Павловским трактом.

Также серьёзная пробка наблюдается на проспекте Калинина, где люди ездят из-за перекрытия моста у Нового рынка.

По традиции вечером затруднительно подниматься по улице Челюскинцев к проспекту Строителей, а также возвращаться домой с работы по шоссе Ленточный бор, где пробка начинается ещё на улице Кутузова.

Кроме того, придётся постоять на отдельных участках дорог на улицах Попова, Малахова, Антона Петрова и ряде других.