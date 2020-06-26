Из комплекта iPhone 12 могут исчезнуть наушники и зарядка

В этом году Apple может значительно урезать комплектацию iPhone 12, сообщает портал Ubergizmo.

По данным инсайдеров, в комплекте с новыми девайсами не будет идти проводная гарнитура EarPods и адаптер питания. Останутся только документация и кабель Lightning/USB-C. Предположительно, отказ от наушников должен подтолкнуть новых пользователей к покупке AirPods и AirPods Pro.

Что касается зарядного устройства, то аналитики убеждены, что изменения затронут лишь базовую модель iPhone 12. Гаджеты с приставкой Pro укомплектуют 20-ваттным блоком питания.

Ранее в Сети появились первые изображения макетов будущих iPhone. Согласно этим утечкам, в нынешнем году нас ждут три iPhone 12 – на 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма. Кроме того, у новых смартфонов будет по три камеры и плоские боковые рамки, как у iPhone 4 и безрамочных iPad Pro.