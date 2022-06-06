Из первых уст. Обсуждаем ремонт моста на Новом рынке в Барнауле в Telegram
Преподаватель АлтГТУ Сергей Павлов расскажет о «выделенках», пробках и общественном транспорте
6 июня 2022, 12:45
Говорите, мы слишком много о ремонте моста пишем? Так мы о ремонте моста ещё поговорим!
6 июня в 15 часов в нашем Telegram-канале пройдёт голосовой чат, к которому может присоединиться любой наш подписчик.
Гость чата — преподаватель АлтГТУ, кандидат технических наук Сергей Павлов, который со своими студентами разрабатывал проект организации движения в Барнауле на время ремонта моста.
Задавайте вопросы и участвуйте в нашем обсуждении по ссылке.
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