Из-за конфликта директора школы и завстоловой дети в алтайском селе остаются без горячего питания

Корреспонденты «Каменских известий» посетили Новоярковскую СОШ, где ученики не получают горячее питание. В образовательном учреждении свою позицию рассказали все стороны конфликта, ситуацию также прокомментировал представитель районного управления образования.

Отсутствие горячего блюда заведующая столовой объяснила тем, что поставщики отказались поставлять в школу продукты. Директор школы указала, что есть долг перед организацией в размере 84 тыс. рублей.

«Они мне звонили. Не дают продукты, потому что нет перечислений. Деньги мы не можем перечислить», — отметила директор.

Она отметила, что завстоловой не сделала отчёт, который должен сдаваться ежемесячно пятого числа.

«Пятого октября я подходила к ней, она ответила, что он ещё не готов. Седьмого октября мы принесли заведующей столовой уведомление о том, что она обязана предоставить отчёт. Сегодня он тоже не сделан», — добавила директор.

По её словам, сейчас отказываются привозить продукты и другие поставщики, потому что тоже нет перечислений. И если всё посчитать, то продуктов набрано на 150 тысяч рублей.

Журналисты посетили школьный обед. Детям выдали по небольшому расстегаю с повидлом и чай. Ученики спрашивали, почему нет супа или каши, а ответа не получали.

Как выяснилось, родители учеников ещё в самом начале учебного года обратились в районное управление образованием.

В заявлении говорится: «Предложенное детям питание не соответствует меню. 02.09.22 учащиеся с 1 по 4 класс кушали апельсин, две вафли, чай, хлеб, а с 5 по 11 класс с разрешения родительского комитета были выданы рожки, но размер порции не соответствовал меню (по весу). Всего было выдано повару 5 кг макарон и 5 литров растительного масла. 05.09.22 повару был выдан рис, в котором были черви (имеется видео и фото). При их обнаружении повар отказалась готовить блюдо. После этого рис был заменён на манную крупу».

В управлении подчеркнули, что ознакомились с актами о нарушениях и приняли решение — составлять приказы о дисциплинарном наказании. Это будут замечания либо выговоры.