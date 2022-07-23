Из-за обильных осадков в Сочи затопило федеральную трассу и несколько домовладений

В Лазаревском районе Сочи за два часа выпало не менее 89 миллиметров осадков. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На территории города из-за непогоды вводили штормовое предупреждение.

«По данным ФГБУ СЦГМС „ЧАМ“ в период с 22.00 22.07.22 до 00.00 23.07.2022 на территории Лазаревского района г.-к. Сочи выпало 89 мм осадков в виде дождя. В результате подтопленными оказались семь придомовых территорий у частных домовладений, два многоквартирных жилых дома (затоплен подъезд (5 см) и подвальное помещение (30 см), а также два низменных участка ФАД А-147», — сказано в сообщении.

Отмечается, что с участка федеральной трассы вода сошла самостоятельно.