Из-за пандемии в России увеличилось количество школьников с лишним весом

Пандемия усугубила проблему лишнего веса у детей, особенно среди младших школьников. В коронавирусную эпоху каждый пятый ребёнок страдает от избыточной массы тела, а каждый 15-й – от ожирения, сообщают "Известия" со ссылкой на ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России.

Как пояснили эксперты, сильнее всего дистанционный режим и общие ограничения ударили по школьникам 7-10 лет, так как именно они набирают килограммы от недостатка движения и отсутствия прогулок на свежем воздухе.

Эксперты предупреждают, что 80% детей с ожирением во взрослом возрасте сохраняют эту проблему. В будущем у них выше риск диабета, артериальной гипертензии и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Проблема ожирения во время пандемии затронула не только Россию. Исследование объединения Kaiser Permanente (Американский консорциум интегрированного медицинского ухода из Окленда) с участием почти 200 тысяч детей показало, что в период распространения COVID-19 больше всего лишнего веса набрали дети в возрасте от 5 до 11 лет.