Из-за протечек в крыше здание АКЗС атаковала черная плесень
Обслуживающая организация быстро ликвидировала последствия и провела работы по устранению протечек
14 июня 2022, 09:49, Илья Звягинцев
На третьем этаже здания АКЗС в мае обнаружили чёрную плесень, которая покрыла почти всю стену. Об этом сообщает «Толк».
По информации источников, плесень появилась из-за протечки дождевых вод через крышу. Также сотрудники обслуживающей компании починили крышу и провели косметический ремонт.
Отмечается, что в здании на ул. Анатолия парламентарии заседают с 2013 года. Ранее они располагались в большом зале правительства края.
В АКЗС отметили, что им неизвестны причины, которые привели к возникновению протечки.
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