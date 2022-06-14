Из-за протечек в крыше здание АКЗС атаковала черная плесень

На третьем этаже здания АКЗС в мае обнаружили чёрную плесень, которая покрыла почти всю стену. Об этом сообщает «Толк».

По информации источников, плесень появилась из-за протечки дождевых вод через крышу. Также сотрудники обслуживающей компании починили крышу и провели косметический ремонт.

Отмечается, что в здании на ул. Анатолия парламентарии заседают с 2013 года. Ранее они располагались в большом зале правительства края.

В АКЗС отметили, что им неизвестны причины, которые привели к возникновению протечки.