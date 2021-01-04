Из желудка 16-летней жительницы Кирова извлекли 300-граммовый комок волос

16-летняя жительница Кирова Екатерина Б. накануне Нового года попала на операционный стол: врачи извлекли из ее желудка 300-граммовый клубок волос размером 10 на 15 см. Редкая патология называется трихобезоар. Подробности сообщает сайт правительства Кировской области со ссылкой на врачей областной детской больницы.

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Как рассказал детский нейрохирург Эдуард Сырчин, трихобезоар представляет собой скопление свалявшихся непереваренных веществ, в данном случае волос, которые сбиваются в желудке человека в плотный клубок.

"Чаще всего эта патология встречается у девочек в подростковом возрасте. Привести к ней может дурная привычка, когда человек непроизвольно откусывает кончики волос. Это может продолжаться длительное время, порой несколько лет, прежде чем появятся какие-то симптомы. Со временем начинаются жалобы на боли в животе, чувство тошноты, рвоты, объем потребляемой пищи становится меньше, чем обычно. В связи с этим пациента начинают обследовать у гастроэнтеролога, который и обнаруживают инородное тело в желудке при помощи ФГДС", – пояснил Эдуард Сырчин.

Екатерина призналась, что действительно у нее есть такая привычка – девушка кусала кончики волос, когда нервничала или, задумавшись, читала книгу. По словам Эдуарда Сырчина, кроме волос в такие клубки могут скатываться волокна растений, непереваренная кожица от хурмы, если потреблять ее в больших количествах, ногти, ресницы, нитки.

"Подобных случаев в практике нашего учреждения не было более 10 лет. Помню, что в 1999 году к нам привезли 14-летнюю девочку, у которой из желудка мы извлекли трихобезоар из свалявшихся волос весом 900 граммов", – уточнил врач.