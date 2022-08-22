Издание TJ объявило о закрытии с 10 сентября

Интернет-издание TJ объявило о своём закрытии с 10 сентября. Сообщение об этом появилось 22 августа в Telegram-канале портала.

«Как бы нам этого ни хотелось, это не шутка и не кликбейт. Последний день работы нашего издания — 10 сентября», — говорится в сообщении.

В марте Роскомнадзор заблокировал сайт TJ из-за недостоверной информации о спецоперации РФ на Украине. После этого портал потерял существенную часть рекламной выручки и аудитории.

«Средства для развития и поддержки TJ закончились. Поэтапные сокращения, в том числе сотрудников, не помогли. Мы всячески пытались сохранить проект и верили, что делаем важное дело на выжженной поляне русскоязычных медиа. Увы», — написала редакция.

Издание TJ (до 19 ноября 2014 года — TJournal) основано 20 июня 2011 года. С 2014-го входит в ИД «Комитет», которому также принадлежат порталы vc.ru и DTF.