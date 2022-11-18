Издатели предупредили об изъятии до 50% книг из-за закона об ЛГБТ

Издатели предупредили об исчезновении с российского рынка до 50% книг из-за закона о запрете пропаганды ЛГБТ. Как сообщает РБК, представители компаний отмечают, что из-за «размытых понятий» под угрозой окажутся почти все книги Виктора Пелевина, биография композитора Петра Чайковского и «многое другое».

В частности, президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков указал на слишком общий характер формулировок и отсутствие в законодательстве определений, раскрывающих содержание используемых в законопроекте понятий.

По поводу отсутствия внятной расшифровки понятий также высказались гендиректор издательства «Рипол Классик» Сергей Макаренков и гендиректор «Альпины» Алексей Ильин. По словам последнего, обычно тема ЛГБТ в книгах является не основной, а авторы не призывают к смене пола или ориентации.

«Нам непонятно, если, например, в книге есть положительный герой-гей или исследуются гомосексуальные отношения среди животных и это никак не поощряется и не осуждается, будет ли это расценено как нарушение закона», — сказал Ильин.

Напомним, что депутаты Госдумы 27 октября единогласно приняли в первом чтении поправки в законодательство, которые касаются запрета пропаганды ЛГБТ в России. Теперь пропагандировать ЛГБТ нельзя не только среди детей, как было раньше, но и среди взрослых.

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