Изгнание бесов из покупателя в Реутове попало на видео

Сотрудница сетевого магазина у железнодорожной станции в Реутове попыталась водой, кулаками и крестным знамением изгнать бесов из покупательницы, сообщает телеканал "360".

Продавщица бегала за покупательницей по улице и лила воду из бутылки ей на голову, попутно хватая ее и выкрикивая что-то про изгнание нечистой силы. Мокрая покупательница попыталась скрыться в магазине, но и там не нашла спасения.

Примечательно, что коллеги продавщицы просили мужчин остановить сотрудницу, а также говорили, что пора вызывать полицию.

Выдворив женщину на улицу, главная героиня ролика освятила дверь крестным знамением.

Как пишет "Мослента", местные жители уже не первый раз наблюдают подобную картину. Продавец уже нападала на покупателей, ее пытались урезонить врачи, но женщина вырвалась и убежала.