Изменившего внешность Родченкова показали на американском телеканале

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков изменил внешность из-за страха за свою жизнь, пишут "Ведомости" со ссылкой на американский канал CBS.

"Это было сделано по соображениям безопасности. Есть информация, что моя жизнь под угрозой, мы предприняли все необходимые шаги", - сказал Родченков, добавив, что Кремль хочет, чтобы он "перестал говорить".

На кадрах видно, что у Родченкова изменился подбородок - на нем появилась ямочка, также немного изменилась форма носа и по-другому зачесаны волосы. Кроме того, он сбрил усы и покрасил волосы.

Нет никаких сомнений в том, что Родченков в опасности, уверен его адвокат Джим Уолден. По его словам, в США есть группа русских, которые ищут информатора.

Родченков считается главным информатором WADA в деле о допинге в российском спорте. В 2016 году он переехал в США, после чего дал интервью The New York Times, в котором рассказал о подменах проб российских спортсменов. По словам Родченкова, он также разработал коктейль из трех анаболических стероидов, который принимали спортсмены на Олимпиадах. В России против него возбуждены уголовные дела.