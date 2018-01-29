Изумруд весом 1,6 килограмма добыли на уральском руднике

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Изумруд весом 1,6 килограмма добыли на Малышевском руднике (ОП "Малышева", структурное подразделение АО "Калининградский янтарный комбинат", входящего в ГК "Ростех"). Специалисты отмечают, что такие находки совершаются раз в десятилетие, пишет РИА "Новости" со ссылкой на департамент информполитики губернатора Свердловской области.

Кристалл нашли в очистном забое шахты. Друзу, торчащую в стене, увидели бригадир и заместитель главного геолога.

По словам директора рудника Евгения Василевского, сотрудники вовремя заметили кристалл и подняли его на поверхность, сохранив в первозданном виде. "Это говорит о высоком профессионализме и слаженной работе наших сотрудников. За это они уже получили премию", – добавил он.

Полупрозрачный светло-зеленый камень уже оценили сотрудники Гохрана России: по качеству изумруд относится ко второму сорту, цветность вторая. Согласно предварительной оценке, стоимость минерала превышает четыре миллиона рублей. Новый крупный изумруд пока еще никак не назвали.

Министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин добавил, что Малышевский рудник известен во всем мире уникальными находками. Сейчас на предприятии разрабатывается комплексная программа развития мощностей, что обеспечит увеличение добычи, соответственно, обретение новых редких минералов, цитирует его слова департамент информполитики.

Агентство добавляет, что рудник является самым крупным месторождением изумрудов в Европе и единственным в РФ. В год предприятие перерабатывает 93,7 тысячи тонн породы. Каждый день добывается до полутора килограммов изумрудов, 30 килограммов бериллов и 100 граммов александритов.