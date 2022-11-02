Известного барнаульского правоохранителя назначили главным иркутским полицейским

Начальником главного управления Министерства внутренних дел по Иркутской области назначен генерал-майор Дмитрий Ильичёв, сообщает «Байкал24».

Ильичёв назначен указом президента РФ от 31 октября 2022 года за № 780. На данный момент текст указа не опубликован на официальном портале правовой информации. Пропущены документы № 779, 780 и 782.

Напомним, до мая 2018 года Ильичёв трудился в Алтайском крае, а после указа президента России возглавил главк МВД в Хабаровском крае. Кстати, сейчас на сайте хабаровского ведомства Ильичёв отсутствует в разделе «Руководство».

Кто такой Ильичёв?

Дмитрий Ильичёв родился 17 августа 1971 года в селе Шелаболиха Павловского района Алтайского края. На службу в органы внутренних дел поступил в 1992 году. В 1998 году с отличием окончил Барнаульский юридический институт МВД России.

Прошёл путь от оперуполномоченного уголовного розыска Железнодорожного районного ОВД Барнаула до начальника отдела по раскрытию преступлений против личности управления уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю. В течение пяти лет возглавлял отдел внутренних дел по Центральному району Барнаула.

В июле 2013 года назначен заместителем начальника полиции (по охране общественного порядка) ГУ МВД России по Алтайскому краю. В июне 2019 года Ильичёву присвоено специальное звание генерал-майор полиции.

В 2018 году указом губернатора Алтайского края был награждён медалью «За честь и мужество».