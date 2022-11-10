Известный актер из «Ментовских войн» приехал отдохнуть на знаменитый алтайский перевал в горах
Ранее он со съёмочной группой приезжал на Алтай для производства фильма
На Алтай приехали отдохнуть актёры театра и кино Александр Устюгов и Аглая Шиловская. Об этом рассказали в сообществе «Семинский перевал — неповторимый отдых на Алтае».
Отмечается, что в 2021 году на Семинском перевале прошли съёмки российского художественного фильма «Бешенство», который должен выйти в кинотеатрах в 2023 году. Небольшой домик, который возвели здесь в качестве декорации, стоит до сих пор.
В съёмках фильма принимали участие известные актёры, среди которых Алексей Серебряков, Всеволод Володин, Георгий Дронов, Евгений Ткачук.
«Съёмочная группа получила массу впечатлений от пребывания на Семинском перевале во время работы над фильмом, поэтому её участники стали у нас частыми гостями. Вот уже несколько дней у нас отдыхают актёры театра и кино Александр Устюгов и Аглая Шиловская», — сказано в сообщении.