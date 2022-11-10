Известный актер из «Ментовских войн» приехал отдохнуть на знаменитый алтайский перевал в горах

На Алтай приехали отдохнуть актёры театра и кино Александр Устюгов и Аглая Шиловская. Об этом рассказали в сообществе «Семинский перевал — неповторимый отдых на Алтае».

Отмечается, что в 2021 году на Семинском перевале прошли съёмки российского художественного фильма «Бешенство», который должен выйти в кинотеатрах в 2023 году. Небольшой домик, который возвели здесь в качестве декорации, стоит до сих пор.

В съёмках фильма принимали участие известные актёры, среди которых Алексей Серебряков, Всеволод Володин, Георгий Дронов, Евгений Ткачук.