К Шукшинским дням на Алтае присоединятся делегации из ДНР и ЛНР

Гости из Луганской и Донецкой народных Республик примут участие в Шукшинских днях на Алтае. Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, об этом рассказала глава Минкультуры региона Елена Безрукова на аппаратном совещании под руководством губернатора Виктора Томенко.

Так, в писательскую делегацию вошла автор лирических сборников, председатель районного литературного объединения «Созвездие Лиры» Людмила Лисицкая из Славяносербска ЛНР. К литературному диалогу в онлайн-режиме присоединятся представители библиотек ДНР Инга Аксенова и Елена Довгаль.

Также, 22 июля к мероприятиям фестиваля присоединится поэт, преподаватель кафедры истории русской литературы и теории словесности Донецкого национального университета Ксения Першина. Телемост с гостем из Донецка пройдет на площадке Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени Василия Шукшина в Бийске.