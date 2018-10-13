Кадыров нашел работу для Кокорина и Мамаева в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что грозненский "Ахмат" готов пригласить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева при любом исходе уголовного дела о хулиганстве и побоях, по которому их ранее арестовали.

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"Скажу ответственно, от пребывания в тюрьме и колонии Павел и Александр лучше не станут. Но мы хотим попытаться исправить вместе с ними ошибки прошлого, если это будет позволено. Ну была звездная болезнь. С кем не бывает. Есть два пути развития ситуации. От того, какой мы выберем, зависит судьба людей! Да, ребята совершили абсолютно недопустимые поступки. Но жизнь на этом не должна заканчиваться", - написал Кадыров.

По его словам, Мамаев и Кокорин "прославились своим неспортивным поведением" и "по непонятным пока причинам" оказались "замешаны в потасовках с рукоприкладством". При этом Кадыров отметил, что не собирается давать правовую оценку их поступку.

Он обратил внимание на проблему с трудоустройством, с которой сталкиваются люди после освобождения из тюрьмы: "Я вот о чем подумал... Любое судебное решение преследует цель воспитать человека через наказание. Обычно, выйдя на свободу, человек оказывается в новой изоляции. На этот раз от него отворачивается общество. Появляются проблемы с трудоустройством. Я посоветовался с руководством Футбольного Клуба "Ахмат", мы готовы при любом исходе уголовного дела, когда Александр Кокорин и Павел Мамаев окажутся на свободе, если даже это произойдёт завтра или через продолжительное время, трудоустроить их в нашей команде".

Глава Чечни добавил, что "Ахмат" не ждет от футболистов "никакой звездной игры и забитых мячей", а хочет помочь им вернуться к нормальной жизни и "безболезненно пройти период адаптации".

Кадыров также заявил, что с футболистами, помимо отработки приемов игры, необходимо заниматься воспитанием.

11 октября суд арестовал на два месяца футболиста "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина. Их заподозрили в двух эпизодах побоев, а также хулиганстве по предварительному сговору, максимальное наказание за которое - семь лет лишения свободы. После инцидента в "Краснодаре" пообещали сделать все, чтобы расторгнуть контракт с Мамаевым. В "Зените" в свою очередь не уточнили, как накажут Кокорина.