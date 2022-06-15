Кадыров прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем у Путина

У президента России Владимира Путина бодрый командный голос, и он готов завершить спецоперацию, максимально не вредя украинскому народу и государству. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя в своем Telegram-канале сообщения об ухудшении здоровья главы государства.

Кадыров назвал сообщения о том, что Путин якобы впал в кому, чушью и посоветовал недоброжелателям главы государства, распространяющим недостоверную информацию, закрыть рты, чтобы потом не было неловко и неудобно.

По словам главы региона, недавно он разговаривал с Путиным по телефону и у того был очень бодрый и командный голос.

Напомним, что информация о резком ухудшении здоровья Путина появилась накануне в украинских Telegram-каналах. Их авторы со ссылкой на анонимные источники сообщили, что президент России якобы находится в реанимации, а его состояние поддерживается системами искусственного жизнеобеспечения.