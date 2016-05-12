Как барнаульцы живут без горячей воды? Объясняем в гифках с енотами

Несмотря на то, что плановые отключения – ежегодный ритуал, для многих барнаульцев эффект неожиданности сохраняется. Кто-то в этом случае негодует, но большинство все же делают так: "Оооооо! Снова воды не буууудет!".



Самые рассеянные горожане внезапно вспоминают о недоделанных делах и, пытаясь заскочить в "последний вагон", погружаются в приятные домашние хлопоты, например, моют окна.

Тех, кто до сих пор не купил посудомойку и стиралку, поздравляем, не повезло вдвойне... Хлюпайтесь в холодной воде еще три недели.



Чем дольше нет горячей воды, тем чаще для водных процедур находятся самые неожиданные места!

А случается... (только тссссс!), что отдельные индивиды предпочитают кушать немытое, дабы не возиться в холодной воде.



И, как ни странно, утро перестает быть добрым без привычного душа. Поход в ванную отныне носит медленно-хаотичный характер.

Именно так выглядит человек, который пытается принять холодный душ.

Другие же горожане видят свое спасение в... бане! И охотно расхватывают волшебные талончики.

Некоторые теряют надежду, что горячая вода вновь вернется. Успокоить расшатанную психику помогает дружеская поддержка и обнимашки.



Зато в отсутствие горячей воды (можно не убираться и не принимать часовые ванны!) освобождается много свободного времени для любимых дел: покатушек на велосипеде...

...ну, или других непонятных занятий.

Главное в эти безводные дни – не унывать. Ведь через три недели мы с вами дружно сделаем вот так: "Воду дали? Правда, что ли?".

А после, удостоверившись, что информация верна, можно от всей души исполнить зажигательную джигу!