Как горела заповедная тайга на Телецком озере. Фото очевидцев

15 мая в Республике Алтай в одном километре от села Артыбаш на Телецком озере полыхали целых два гектара леса. Со стихией на тот момент боролись 159 человек и 27 единиц техники, в том числе пожарный вертолёт Красноярского авиационного спасательного центра. Эвакуация местным жителям не потребовалась, угрозы домам также не было, а пламя оперативно было локализовано. Спасатели тем не менее продолжают работать на месте.

Местный фотограф Катя Кашира показала, как проходила борьба со стихией. Не менее захватывающие кадры опубликовали в республиканском управлении МЧС, а также в Telegram-канале «Телецкое | Кримпер».