Как и когда менялись тарифы на проезд в Барнауле в последние годы

Координационный совет по ценообразованию Барнаула рассмотрел обращение перевозчиков с просьбой пересмотреть цены на проезд в городе. Члены комиссии после изучения документов пришли к выводу, что тариф поднимать необходимо — до 30 рублей. Это позволит повысить зарплаты сотрудникам предприятий и компенсировать возросшие с начала года затраты. Мы решили вспомнить, как менялся тариф в современной истории краевой столицы.

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Новости Барнаула Округлили. В Барнауле определили новую стоимость проезда в общественном транспорте

Новейшая история с тарифами на перевозку пассажиров в общественном транспорте Барнаула берёт начало в 2000 году, когда в эпоху уже правления Владимира Путина проезд в автобусе стал стоить 4 рубля. Бурное развитие экономики принесло свои плоды. Тарифы менялись едва ли не каждый год: 5 рублей — в 2002 году, 6 рублей — в 2003 году. Росли цены и на другие товары. Так, в 2004 году хлеб в Алтайском крае подорожал примерно на 25%, а молоко — на 30%. К 2008 году стоимость билетика в автобусе составляла 7,5 рубля (было и такое). Потом наступил кризис, цены на топливо выросли буквально за несколько месяцев на 35%. В итоге мэрия Барнаула не смогла сдержать напор перевозчиков, и повышать тарифы пришлось дважды за год: в июне и в августе.

Так, в июне проезд в автобусе большой вместимости стал стоить 9 рублей, в общественном транспорте малой и средней вместимости — 12 рублей, а проезд в электротранспорте оценён в 7,5 рубля, стоимость студенческого проездного составила 250 рублей. Тогда перевозчики жаловались, что топливо подорожало за два года с 12 до 24 рублей за литр. Многие говорили, что работают в убыток. Как итог — через месяц проезд в автобусе подняли до 10 рублей. В троллейбусах и трамваях — до 9 рублей.

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Однако следующий пересмотр цен произошёл уже в 2011 году, когда страной руководил Дмитрий Медведев. Ещё в марте 2010 года транспортники Барнаула обращались в администрацию города с предложением повысить цены. С 1 марта советом по ценообразованию было принято решение о повышении стоимости на 2 рубля. Причём это касалось всех видов транспорта. Таким образом, 12 рублей вместо 10 рублей стал стоить проезд в автобусах большой вместимости, 15 рублей вместо 13 — в автобусах малой вместимости, 11 рублей вместо 9 — в трамваях и троллейбусах. Автоперевозчики с нетерпением ждали этого решения, потому что, работая в прежних условиях, попросту рисковали обанкротиться.

По мнению перевозчиков, в реалиях 2011 года оправдать затраты на содержание автобусного парка можно лишь при условии, если цены на проезд в Барнауле будут повышены на 2-3 рубля. Только тогда можно будет говорить о качественном транспортном обслуживании пассажиров и безопасном проезде. Иначе транспортным предприятиям придётся пойти на тотальное сокращение расходов и отказаться от обновления автопарка, увеличить сроки эксплуатации запчастей и механизмов, оптимизировать кадры. Тогда перевозчики надеялись, что местные власти их поймут. Как утверждали сами транспортники, о чрезмерном повышении цены на проезд говорить не приходится: сама по себе сфера пассажироперевозок в Барнауле — высококонкурентная среда, а потому проезд поднимется ровно настолько, насколько возможно содержать отрасль в порядке.

Однако рост произошёл уже в 2013 году, когда билетик за проезд в автобусе стал обходиться жителю города в 14 рублей. Через год тарифы снова поменяли — в автобусах большой вместимости проезд подорожал на 1 рубль и составил 15 рублей за поездку. Для категории автобусов малой вместимости перевозчики предлагали увеличить стоимость проезда до 18-20 и даже до 23 рублей. Но специалисты администрации города признали обоснованным увеличение цены проезда в «маршрутках» на 2 рубля от действующей стоимости, и она составила 17 рублей.

В 2015 году власти сделали фикс-прайс для всего общественного транспорта. Все поездки стали составлять 17 рублей. В декабре 2016 года тарифы снова пересмотрели. Проезд на автобусе и в «маршрутке» стал стоить 20 рублей, а в электротранспорте — 19 рублей.

В конце 2018-го члены координационного совета по ценообразованию в Барнауле вновь поддержали чаяния пассажироперевозчиков о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте с 1 января 2019 года. Стоимость проезда в трамваях, троллейбусах и автобусах большой вместимости при наличном расчёте подняли до 23 рублей за поездку, а в маршрутках — до 25 рублей. Проезд по тарифу «электронный кошелёк» увеличился до 21 рубля за одну поездку.

В декабре 2021 года стоимость билета увеличили с 25 до 28 рублей. Пользователи транспортных карт платили 23 и 24 рубля. За современную историю в Барнауле уже около 20 раз меняли тариф.