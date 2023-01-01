Как на самом деле выглядит и что из себя представляет символ 2023 года Водяной кролик, который живет в море?

2023 год будет годом Чёрного Водяного Кролика или Кота. Однако знали ли вы, что под водяным кроликом подразумевают не только млекопитающее из семейства зайцевых, но и действительно водного обитателя. Рассказываем, кто такие моллюски Jorunna parva и почему их называют морскими кроликами.

Почему Jorunna parva называют морскими кроликами

Jorunna parva получил это название за сильную внешнюю схожесть с настоящим кроликом. Черно-белые ринофоры моллюска очень напоминают уши млекопитающего.

В длину размер моллюска составляет всего около 1 см. Существует несколько расцветок Jorunna parva, включая желтую, белую и зеленую. Однако среди учёных есть разногласия по поводу того, являются ли различные цвета разными видами.

Jorunna parva — это гермафродиты, которые производят как сперматозоиды, так и яйцеклетки.

Где обитают морские кролики

Впервые вид Jorunna parva был описан в провинции Кии, Япония. Впоследствии о нём сообщалось с Филиппин, Танзании, Папуа-Новой Гвинеи, Сейшельских Островов и Реюньона.

Они часто цепляются за затопленную растительность и проводят большую часть времени на дне тропических вод.

Так год кого в итоге нас ждёт? Кролика или Кота?

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И того, и другого. В восточном календаре 2023 году соответствуют сразу два животных — Кролик (не моллюск) и Кот. Они оба в этот раз будут Чёрными и Водяными. Поскольку звери похожи между собой и по характеру, и по внешнему виду, никакого противоречия здесь нет.

Кто они, символы 2023 года?

Кот и Кролик очень похожи. Это домашние животные, которые любят ласку и теплоту. Для них важно, чтобы вокруг царила атмосфера спокойствия, уюта и безопасности. Страсти и резкие перемены им совсем не по душе.

В то же время эти милые с виду зверьки обладают когтистыми лапами. И если случается какая-то экстренная ситуация, Кот и Кролик всегда готовы пустить своё острое оружие в бой. Впрочем, делают они это только в крайнем случае. Сначала они стараются просто сбежать от опасности.

А чтобы не допускать таких неприятных ситуаций, пушистых зверьков нужно просто любить, гладить и обнимать. Тогда и они ответят вам теплом.

Когда наступит год Чёрного Водяного Кролика?

Чёрный Водяной Кролик (или Кот) официально вступит в свои права 22 января 2023 года. Закончится год Кролика 9 февраля 2024-го.