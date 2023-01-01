Как на самом деле выглядит и что из себя представляет символ 2023 года Водяной кролик, который живет в море?
До года Чёрного Водяного Кролика осталось всего три недели
2023 год будет годом Чёрного Водяного Кролика или Кота. Однако знали ли вы, что под водяным кроликом подразумевают не только млекопитающее из семейства зайцевых, но и действительно водного обитателя. Рассказываем, кто такие моллюски Jorunna parva и почему их называют морскими кроликами.
Почему Jorunna parva называют морскими кроликами
Jorunna parva получил это название за сильную внешнюю схожесть с настоящим кроликом. Черно-белые ринофоры моллюска очень напоминают уши млекопитающего.
В длину размер моллюска составляет всего около 1 см. Существует несколько расцветок Jorunna parva, включая желтую, белую и зеленую. Однако среди учёных есть разногласия по поводу того, являются ли различные цвета разными видами.
Jorunna parva — это гермафродиты, которые производят как сперматозоиды, так и яйцеклетки.
Где обитают морские кролики
Впервые вид Jorunna parva был описан в провинции Кии, Япония. Впоследствии о нём сообщалось с Филиппин, Танзании, Папуа-Новой Гвинеи, Сейшельских Островов и Реюньона.
Они часто цепляются за затопленную растительность и проводят большую часть времени на дне тропических вод.
Так год кого в итоге нас ждёт? Кролика или Кота?
Фото: pixabay.com
И того, и другого. В восточном календаре 2023 году соответствуют сразу два животных — Кролик (не моллюск) и Кот. Они оба в этот раз будут Чёрными и Водяными. Поскольку звери похожи между собой и по характеру, и по внешнему виду, никакого противоречия здесь нет.
Кто они, символы 2023 года?
Кот и Кролик очень похожи. Это домашние животные, которые любят ласку и теплоту. Для них важно, чтобы вокруг царила атмосфера спокойствия, уюта и безопасности. Страсти и резкие перемены им совсем не по душе.
В то же время эти милые с виду зверьки обладают когтистыми лапами. И если случается какая-то экстренная ситуация, Кот и Кролик всегда готовы пустить своё острое оружие в бой. Впрочем, делают они это только в крайнем случае. Сначала они стараются просто сбежать от опасности.
А чтобы не допускать таких неприятных ситуаций, пушистых зверьков нужно просто любить, гладить и обнимать. Тогда и они ответят вам теплом.
Когда наступит год Чёрного Водяного Кролика?
Чёрный Водяной Кролик (или Кот) официально вступит в свои права 22 января 2023 года. Закончится год Кролика 9 февраля 2024-го.