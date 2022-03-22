Как не сесть в тюрьму за соцсети. Ответы на самые распространенные вопросы о Facebook и Instagram

Тверской суд Москвы признал компанию Meta, которая владеет социальными сетями Facebook, Instagram и WhatsApp, экстремистской организацией. Несмотря на заявления политиков о том, что пользователям этих соцсетей никаких наказаний не грозит, у юристов другое мнение.

Маркировка до и после принятия закона

Для начала отметим, что упоминать о том, что Meta является запрещённой экстремистской организацией, нужно всем. Даже простым пользователям соцсетей. В реестр Минюста компанию включат только после апелляции, но на всякий случай маркировать её при упоминании нужно уже сейчас.

Ещё один важный момент, который упоминает юрист Павел Чиков, — обратная сила закона. Скорее всего, все упоминания социальной сети до принятия законов тоже будут проверяться.

Кого точно могут признать экстремистом (пока не точно)

Покупать рекламу в социальных сетях, которые принадлежат Meta (признана экстремистской на территории РФ), точно нельзя. Это может быть воспринято как финансирование организации, что является уголовным преступлением. За покупки до признания, скорее всего, наказывать не будут.

Предполагается, что преследование может грозить сотрудникам компании и владельцам акций, но пока и в этом вопросе понимания нет.

«Но важно отметить, что преследование по статье 282.3 позволяет объявить в международный розыск, — то есть угроза есть даже для тех, кто живёт за рубежом. А ещё по уголовному делу можно проводить обыски по месту регистрации с изъятием техники», — отмечает юрист.

Что грозит простым пользователям?

На данный момент никаких официальных заявлений от правоохранительных органов нет, но из заявлений политиков можно сделать вывод, что за использование социальных сетей (речь идёт, судя по всему, о некоммерческом использовании) преследовать не будут.

WhatsApp соцсетью не является совсем, а это значит, что его блокировки не коснутся.