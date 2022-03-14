Как оплачивать подписки в Apple Pay и Google Pay, если карты Visa и Mastercard не принимают?

С 10 марта магазины приложений Apple и Google перестали принимать оплату с российских карт Visa и Mastercard. Поэтому россияне сейчас не смогут оплатить с их помощью покупки, автопродление также не сработает и, соответственно, подписки будут неактивны. Что теперь делать и как решить эту проблему, рассказывает amic.ru.

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Как оплатить покупки в Apple Store?

Есть несколько вариантов, которые позволят сохранить подписки в App Store, Apple Music и iCloud. Это:

1. Покупка подарочной карты

Подарочные карты App Store и iTunes продаются номиналом 500, 1000, 1500 и 3000 рублей. Код активации карточки смотрите на кассовом чеке.

Также купить карту iTunes и App Store можно в приложениях банков. В этом случае код вам направят на номер телефона, который вы укажете. Затем нужно зайти в свой профиль в App Store и нажать на раздел «Погасить подарочную карту или код».

2. По счёту мобильного телефона

В App Store можно расплатиться за подписки с помощью мобильного счёта, который привязан к номеру телефона. Чтобы это сделать, понадобится изменить настройки оплаты на телефоне.



Войдите в AppStore, найдите раздел «Управлять способами оплаты», затем — «Добавить способ оплаты», введите ваш номер телефона в пункт «Мобильный телефон». Дождитесь СМС с кодом для завершения оплаты.

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Как теперь оплачивать покупки и подписки в Google Play?

Увы, теперь никак. «Платёжная система Google Play приостановила работу для пользователей в России с 10 марта 2022 года», — говорится в сообщении системы. При этом бесплатные приложения и игры из Play Store российские пользователи по-прежнему могут скачать. Если же вы попытаетесь совершить покупку в приложении или оплатить подписку (даже с помощью мобильного счёта), появится сообщение об ошибке, и ваша транзакция не будет обработана.

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Если же у вас сейчас есть подписка, то она будет действовать до окончания текущего платёжного цикла. А потом её отменят.

Ещё один вариант — пробные версии подписок. Многие из них имеют льготный период, в течение которого ими можно пользоваться бесплатно.

Кроме того, сегодня многие приложения, не желая терять пользователей, ввели прямую оплату за подписку — с помощью карт или с помощью мобильного счёта.