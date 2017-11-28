Как платить за услуги ЖКХ с Нового года, обсудят на Эхо Москвы в Барнауле
Новый законопроект о прямых расчетах населения за коммунальные услуги, минуя управляющие компании и ТСЖ, обсудят в прямом эфире
Сегодня, 28 ноября, в 17-00 стартует прямой эфир на радио "Эхо Москвы". Гость студии - генеральный директор Барнаульской горэлектросети Иван Василиади. Вместе с главным энергетиком обсудим законопроект о прямых расчетах населения за коммунальные услуги, минуя управляющие компании и ТСЖ.
Какая роль в новом законопроекте отводится управляющим компаниям? Кто будет обслуживать внутридомовые сети и взыскивать старые долги жильцов? Желающие присоединиться к прямому эфиру и задать свой вопрос могут позвонить по телефону: 68-33-40.
Слушайте радио "Эхо Москвы" в Барнауле на волне 69.11 УКВ или онлайн http://www.fmprod.ru/online-radio.php.