Как подписаться на электронные квитанции БГЭС и получить 1000 рублей

Барнаульская горэлектросеть напоминает, что до окончания акции «Подпишись на электронную квитанцию и получи бонус 1000 рублей» осталось две недели. Напомним, энергетики призывают своих абонентов отказаться от бумажных квитанций с доставкой в почтовый ящик в пользу электронных — с доставкой на e-mail.

За подписку с 14 мая до 30 июля Барнаульская горэлектросеть разыграет 100 бонусов номиналом «1000 рублей».

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Общество БГЭС разыграет 100 призов по 1000 рублей за подписку на электронные квитанции

При этом, как отмечают в компании, в денежном эквиваленте сумму получить не удастся: АО «Барнаульская горэлектросеть» зачислит бонусы абонентам на лицевой счет в качестве аванса на оплату электроэнергии.

Электронная квитанция — это точный аналог бумажной, имеет такую же форму и содержание, разница лишь в способе доставки, отмечают в БГЭС.

Что нужно сделать, чтобы подписаться на электронную квитанцию от Барнаульской горэлектросети. Инструкция:

Шаг 1: Зарегистрируйтесь в Личном кабинете



Если вы еще не пользователь Личного кабинета БГЭС, вам нужно пройти регистрацию. Для этого переходите по ссылке в Личный кабинет БГЭС или скачивайте мобильное приложение в App Store или Google Pay. Шаг 2: Укажите при регистрации пин-код



Регистрацию в Личном кабинете невозможно пройти без индивидуального пин-кода абонента. Найти его легко. Барнаульская горэлектросеть размещает пин-коды в своих квитанциях и чеках об оплате. Таким образом, поясняют в компании, они защищают персональные данные своих клиентов. Не важно, как вы привыкли оплачивать квитанции — в банкомате или через Систему Город. В Системе Город чек с пин-кодом можно посмотреть в разделе «Платежи», достаточно кликнуть на сумму проведенной оплаты. Шаг 3: Поставьте галочку и ждите результаты акции



После регистрации в Личном кабинете, во вкладке «Мои лицевые счета» поставьте галочку напротив графы «Даю согласие на условия получения квитанции на e-mail». Дальше ничего делать не нужно. Вы автоматически регистрируетесь, как участник акции.

Итоги Барнаульская горэлектросеть подведет 31.08.2022. Бонусы вручат победителям по 5 сентября.



Подробные условия акции читайте на сайте БГЭС.