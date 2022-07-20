Как подписаться на электронные квитанции БГЭС и получить 1000 рублей

Деньгами тысячу рублей получить не удастся

20 июля 2022, 07:28

Барнаульская горэлектросеть напоминает, что до окончания акции «Подпишись на электронную квитанцию и получи бонус 1000 рублей» осталось две недели. Напомним, энергетики призывают своих абонентов отказаться от бумажных квитанций с доставкой в почтовый ящик в пользу электронных — с доставкой на e-mail.

За подписку с 14 мая до 30 июля Барнаульская горэлектросеть разыграет 100 бонусов номиналом «1000 рублей».

БГЭС разыграет 100 призов по 1000 рублей за подписку на электронные квитанции

БГЭС разыграет 100 призов по 1000 рублей за подписку на электронные квитанции

При этом, как отмечают в компании, в денежном эквиваленте сумму получить не удастся: АО «Барнаульская горэлектросеть» зачислит бонусы абонентам на лицевой счет в качестве аванса на оплату электроэнергии.

Электронная квитанция — это точный аналог бумажной, имеет такую же форму и содержание, разница лишь в способе доставки, отмечают в БГЭС.

Что нужно сделать, чтобы подписаться на электронную квитанцию от Барнаульской горэлектросети. Инструкция:

  1. Шаг 1: Зарегистрируйтесь в Личном кабинете

    Если вы еще не пользователь Личного кабинета БГЭС, вам нужно пройти регистрацию. Для этого переходите по ссылке в Личный кабинет БГЭС или скачивайте мобильное приложение в App Store или Google Pay.

  2. Шаг 2: Укажите при регистрации пин-код

    Регистрацию в Личном кабинете невозможно пройти без индивидуального пин-кода абонента. Найти его легко. Барнаульская горэлектросеть размещает пин-коды в своих квитанциях и чеках об оплате. Таким образом, поясняют в компании, они защищают персональные данные своих клиентов. Не важно, как вы привыкли оплачивать квитанции — в банкомате или через Систему Город. В Системе Город чек с пин-кодом можно посмотреть в разделе «Платежи», достаточно кликнуть на сумму проведенной оплаты.

  3. Шаг 3: Поставьте галочку и ждите результаты акции

    После регистрации в Личном кабинете, во вкладке «Мои лицевые счета» поставьте галочку напротив графы «Даю согласие на условия получения квитанции на e-mail». Дальше ничего делать не нужно. Вы автоматически регистрируетесь, как участник акции.

Итоги Барнаульская горэлектросеть подведет 31.08.2022. Бонусы вручат победителям по 5 сентября.

Подробные условия акции читайте на сайте БГЭС.

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