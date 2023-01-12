Как поменялось командование спецоперации на Украине и с чем связаны перестановки

В ведомстве сменилось командование спецоперацией на Украине

12 января 2023, 14:45, ИА Амител

Минобороны РФ / Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу произвёл новые назначения руководства специальной военной операции на Украине в среду, 11 января. Сменился и командующий спецоперацией, и его заместители, сообщает Минобороны РФ.

Кто теперь командует спецоперацией?

Теперь вместо генерала Сергея Суровикина Объединённой группировкой российских войск на Украине будет командовать начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Он занимает должность начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ ещё с 2012 года и является членом Совета Безопасности РФ.

Кого ещё назначили в Минобороны?

Заместителями Герасимова назначили главнокомандующего воздушно-космическими силами генерала Сергея Суровикина, главнокомандующего Сухопутными войсками генерала Олега Салюкова и заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Алексея Кима.

Кроме того, 10 декабря экс-глава Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин стал главой штаба Сухопутных войск. Ранее его критиковали глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и директор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин за потерю Красного Лимана и прорыв сил ВСУ в Донецкой и Харьковской областях.

Почему произошли перестановки?

В Минобороны РФ сообщают, что кадровые изменения в ведомстве должны повысить уровень руководства СВО. Перестановки связаны «с расширением масштаба решаемых в ходе её проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск вооружённых сил, а также повышением качества видов обеспечения и эффективности управления группировками войск (сил)», отметили в Минобороны.

Когда в последний раз происходили крупные перестановки в Минобороны?

Крупные перестановки в последний раз состоялись недавно — 9 октября 2022 года. Тогда командующим объединённой группировкой войск в спецоперации назначили генерала Сергея Суровикина. Уже 10 октября российские войска нанесли массированные ракетные удары по электроэнергетической инфраструктуре всей Украины.