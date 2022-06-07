Как прошел День защиты детей в ТРЦ «Пионер»: смотрим фотоотчет с праздника
В субботу, 4 июня, маленькие гости центра получили заряд положительных эмоций с аниматорами, танцами, песнями и сладкой ватой
7 июня 2022, 10:02
В ТРЦ «Пионер» 4 июня прошёл праздник, посвящённый Дню защиты детей. Маленькие гости отлично провели время за конкурсами, играми, песнями и танцами.
В мероприятии принимал участие коллектив «Сольвейг» и артисты из Московского хорового училища им. Свешникова при Академии хорового искусства — Михаил и Матвей Лысяковы. На смену им пришли аниматоры с программой «Диско Пати». На мероприятии также был аквагрим и шоу гигантских мыльных пузырей.
ТРЦ «Пионер»
Адрес: г. Барнаул, проспект Ленина, 102В
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