Как прошел День защиты детей в ТРЦ «Пионер»: смотрим фотоотчет с праздника

В ТРЦ «Пионер» 4 июня прошёл праздник, посвящённый Дню защиты детей. Маленькие гости отлично провели время за конкурсами, играми, песнями и танцами.

В мероприятии принимал участие коллектив «Сольвейг» и артисты из Московского хорового училища им. Свешникова при Академии хорового искусства — Михаил и Матвей Лысяковы. На смену им пришли аниматоры с программой «Диско Пати». На мероприятии также был аквагрим и шоу гигантских мыльных пузырей.

ТРЦ «Пионер»

Адрес: г. Барнаул, проспект Ленина, 102В

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