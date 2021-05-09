Как прошёл парад Победы на Красной площади. Фото и видео

В нём приняли участие свыше 12 тысяч человек

9 мая 2021, 17:13, Роман Кильмяшкин

В Москве на Красной площади провели традиционный парад Победы, приуроченный к 9 Мая. Видеозапись торжественного мероприятия опубликовали на сайте Кремля.

В параде приняли участие свыше 12 тысяч человек, почти сотня самолётов и вертолётов, а также почти 200 боевых машин, представляющих собой как новейшую современную технику, так и легендарные боевые единицы советских времен.

Напомним, мероприятие открыл президент России Владимир Путин. Он поздравил россиян с праздником и объявил минуту молчания.

Отметим, что в Барнауле проходил свой парад. Как это было, смотрите и читайте в материале amic.ru.

Без ветеранов и

Без ветеранов и "Бессмертного полка". Как прошёл парад Победы в Барнауле

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