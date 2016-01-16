Как провели новогодние каникулы российские звезды. Фото

Кризис кризисом, а отдыхать все равно хочется. Многие российские звезды себе в этом желании на новогодних каникулах не отказали. Где именно отдыхали знаменитости, смотрите в фотографиях, которые селебрити выложили на своих страницах в Инстаграме.

Супруги Кристина Асмус и Гарик Харламов в эти дни были в Нью-Йорке и, судя по фото, отлично провели время.

Виктория Боня отдыхала с пользой для здоровья в Швейцарии.

Вера Брежнева - где-то в районе Гибралтара

Ольга Бузова и ее супруг Дмитрий Тарасов отдыхали под солнцем на Мальдивах. Вот что она пишет под одной из фото: "Перезагрузка прошла успешно. Как здорово, что нам удалось вырваться. 8 дней рая".

Анастасия Волочкова тоже отдыхала на Мальдивах.

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Тина Канделаки была во Франции.

Виктория Лопырева отдохнула в Дубае.

Анна Седокова с семьей на отдыхе в Мексике.

Кэти Топурия всего-то в Куршавеле (Франция).

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Анфиса Чехова весь январь проведет в Майами.

Анна Семенович не рассказывает подписчикам своей страницы, где она находится. Но там точно есть море и солнце.

Ксения Собчак где-то в районе Франции.