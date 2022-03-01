Как работодатель должен оплачивать короткий предпраздничный день

Россиян, которые работают обычно пять дней в неделю, в марте ждёт длинный, шестидневный рабочий период — с 28 февраля по 5 марта. То есть суббота будет рабочей. Но так как это предпраздничный день (перед 8 марта), то рабочий день будет на один час меньше.

Зато потом сможем отдыхать три дня подряд — с 6 по 8 марта — в честь Международного женского дня.

Как будет оплачен короткий предпраздничный день?

Однако оплатить этот день работодатель должен полностью, безо всяких сокращений, объяснила Татьяна Нечаева, юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву.

“Несмотря на сокращение рабочего дня 5 марта, работник получит ровно ту же сумму, как если бы он работал восемь часов”, — отметили в hh.ru.

А сколько мне должны заплатить за работу в праздник?

Если в праздники сотрудник должен выйти на работу, то ему должны заплатить в двойном размере или предоставить отгул, напомнила Нечаева.

Кстати, праздничные дни не включаются в календарные дни отпуска. Это означает, что ваш отпуск в этом случае продлевается на количество праздничных нерабочих дней.