Как Шойгу предложил изменить призывной возраст и зачем это надо

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 декабря сделал ряд предложений, которые касаются призывной армии. В частности, он предложил изменить призывной возраст. Как именно он может поменяться и зачем это планируется сделать — в материале amic.ru.

Как может измениться призывной возраст?

Шойгу заявил, что необходимо поэтапно увеличить возраст призыва мужчин в армию с 18 до 21 года. Предельный возраст призыва он предложил поднять с 27 до 30 лет. Таким образом, призывать на срочную службу в России будут с 21 до 30 лет.

Сейчас по ст. 22 закона «О воинской обязанности» в армию призывают мужчин от 18 до 27 лет.

Зачем хотят изменить призывной возраст?

Точную причину изменения призывного возраста Шойгу не назвал. Однако благодаря реформе должна увеличиться численность военных до 1,5 млн человек, в их числе 695 тысяч контрактников.

Шойгу обосновал решение необходимостью укрепления безопасности России, а также стремлением НАТО нарастить «военный потенциал» у российских границ и расширить альянс за счёт включения в члены Швеции и Финляндии. Из-за этого нужно создать группировку войск на северо-западе России.

Какие ещё изменения ждут войска?

Шойгу предложил обеспечить возможность для призванных срочников по желанию подписывать контракт с первого дня прихода на службу.

По инициативе Шойгу должны появиться два межвидовых территориальных объединения ВС РФ — Московский и Ленинградский военные округа. Глава Минобороны предложить сформировать три мотострелковые дивизии в Херсонской и Запорожской областях, а также армейский корпус в Карелии.

Семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте Шойгу намерен переформировать в мотострелковые дивизии. А в ВДВ по мнению министра, нужно дополнительно сформировать две десантно-штурмовые дивизии.

Для каждой общевойсковой (танковой) армии предлагается содержать смешанную авиационную дивизию и бригаду армейской авиации по 80-100 боевых вертолётов. Дополнительно в Минобороны собираются сформировать три управления авиационных дивизий, восемь бомбардировочных авиационных полков, один истребительный авиационный полк, шесть бригад армейской авиации.

Для создания артиллерийского резерва на стратегических направлениях Шойгу намерен сформировать пять артиллерийских дивизий военных округов, а также артиллерийские бригады большой мощности. В береговых войсках Военно-Морского Флота на базе существующих бригад морской пехоты в Минобороны собираются создать пять дивизий морской пехоты.

Как Путин отреагировал на предложения?

Президент России Владимир Путин согласился с предложениями об изменениях в вооружённых силах.

Срок службы пока не меняют?

Пока нет, хотя разговоры об этом идут. Так, 17 декабря 2022 года в Сети появилось видео, на котором дмитровский военком Михаил Фотин заявил о планах увеличить срок срочной службы сначала до полутора, а затем до двух лет. Но потом отказался от своих слов, отметив, что материал смонтирован и записан два года назад.

Предложения о повышении срока службы звучали из уст депутатов Госдумы и сенаторов Совета Федерации. Однако в Минобороны РФ пока отрицают какие-либо планы по изменению срока службы.

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