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Как Шойгу предложил изменить призывной возраст и зачем это надо

Путин с предложениями Минобороны согласился

22 декабря 2022, 13:00, Антон Дегтярев

Солдаты / Фото: amic.ru
Солдаты / Фото: amic.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 декабря сделал ряд предложений, которые касаются призывной армии. В частности, он предложил изменить призывной возраст. Как именно он может поменяться и зачем это планируется сделать — в материале amic.ru.

Как может измениться призывной возраст?

Шойгу заявил, что необходимо поэтапно увеличить возраст призыва мужчин в армию с 18 до 21 года. Предельный возраст призыва он предложил поднять с 27 до 30 лет. Таким образом, призывать на срочную службу в России будут с 21 до 30 лет.

Сейчас по ст. 22 закона «О воинской обязанности» в армию призывают мужчин от 18 до 27 лет.

Зачем хотят изменить призывной возраст?

Точную причину изменения призывного возраста Шойгу не назвал. Однако благодаря реформе должна увеличиться численность военных до 1,5 млн человек, в их числе 695 тысяч контрактников.

Шойгу обосновал решение необходимостью укрепления безопасности России, а также стремлением НАТО нарастить «военный потенциал» у российских границ и расширить альянс за счёт включения в члены Швеции и Финляндии. Из-за этого нужно создать группировку войск на северо-западе России.

Какие ещё изменения ждут войска?

Шойгу предложил обеспечить возможность для призванных срочников по желанию подписывать контракт с первого дня прихода на службу.

По инициативе Шойгу должны появиться два межвидовых территориальных объединения ВС РФ — Московский и Ленинградский военные округа. Глава Минобороны предложить сформировать три мотострелковые дивизии в Херсонской и Запорожской областях, а также армейский корпус в Карелии.

Семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте Шойгу намерен переформировать в мотострелковые дивизии. А в ВДВ по мнению министра, нужно дополнительно сформировать две десантно-штурмовые дивизии.

Для каждой общевойсковой (танковой) армии предлагается содержать смешанную авиационную дивизию и бригаду армейской авиации по 80-100 боевых вертолётов. Дополнительно в Минобороны собираются сформировать три управления авиационных дивизий, восемь бомбардировочных авиационных полков, один истребительный авиационный полк, шесть бригад армейской авиации.

Для создания артиллерийского резерва на стратегических направлениях Шойгу намерен сформировать пять артиллерийских дивизий военных округов, а также артиллерийские бригады большой мощности. В береговых войсках Военно-Морского Флота на базе существующих бригад морской пехоты в Минобороны собираются создать пять дивизий морской пехоты.

Как Путин отреагировал на предложения?

Президент России Владимир Путин согласился с предложениями об изменениях в вооружённых силах.

Срок службы пока не меняют?

Пока нет, хотя разговоры об этом идут. Так, 17 декабря 2022 года в Сети появилось видео, на котором дмитровский военком Михаил Фотин заявил о планах увеличить срок срочной службы сначала до полутора, а затем до двух лет. Но потом отказался от своих слов, отметив, что материал смонтирован и записан два года назад.

Предложения о повышении срока службы звучали из уст депутатов Госдумы и сенаторов Совета Федерации. Однако в Минобороны РФ пока отрицают какие-либо планы по изменению срока службы.

Комментарии 15

  • Таким образом, призывать на срочную службу в России будут с 21 до 30 лет." Второе ограничение зачем? Или докосил до 30 и свободен? Не служивших не допускать вообще до госслужбы,даже институт не причина не служить.
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Второе ограничение зачем? --------вы женского полу раз не знаете, что сейчас верхняя планка возраста для призыва 27 лет?
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Не помню, чтоб служили в армии дети Пугачевой, Преснякова, Орбакайте, Газманова, Королёвой и другой "элиты". А также дети депутатов, министров, толстосумов. И тем более их, почему-то, нет в зоне СВО. Или перед законом все равны, но некоторые ровнее?
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Есть один маленький вопросик:как попали в самую верхушку военной власти те люди, которые "академиев не кончали"?
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Во вчерашнем выступлении министр обороны РФ посетовал на бабку Меркель.Дескать, как она нас объегорила, у неё задуманное получилось, а у нас не очень...
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Газманов закончил Аспирантуру в 27 лет, поэтому по закону уже не призывался, сын Пугачёвой учился в Америке до 27 лет... Хотя бы почитайте, а потом возмущайтесь
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Или докосил до 30 и свободен? Не служивших не допускать вообще до госслужбы,даже институт не причина не служить.------Бред не пишите!!!! Вы что ли на госслужбе впахивать будете, деятили????? чето за забором в отделы кадров Администраций, Министерств и т.д., Вас говорливых, не наблюдается!!! Да и вообще бред полный, за 3 добавленных года, призывник чего здоровее станет? А кто мазался тот и будет мазаться. Да и конторы, помогающие в откосе от армии, плодятся, что тоже хорошо. Нефиг делать больным в армии. Вообще считаю Армия должна быть делом сугубо добровольным.
    22 декабря, Гость   Ответить
  • 30 лет льют из пустого во порожнее, их миллионы защищать. Вот пусть шойгу берет оружие и идет Родину защищать.
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Всё просто, достаточно внимательно прочитать. Призывной возраст поднять до 30 лет сразу, а с 18 до 21 поднимать "поэтапно". Размажут на несколько лет, а пока что будет призыв с 18 до 30. Сразу на контракт и на убой.
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Лучше сразу до 65 лет, что бы мужская часть населения была полностью трудоустроена до пенсии!
    22 декабря, Гость   Ответить
  • ох уж эти плоскостопые белобилетчики... при царях-императорах вас бы вообще на 25 лет выдернули. и если бы вам повезло домой вернуться, то вы бы чужих взрослых детей как своих воспитывали...
    22 декабря, Гость   Ответить
  • И снова пятая колона. Это не во благо НАРОДА, а его разрушение, создание хаоса в организации его жизни,семье, карьере не стабильности отношений между людьми постоянного нахождения под психологическим давлением призыва в Армию,но для выгоды узкого круга "избранных" постоянных вредителей стране. Лучше призвать в 18 лет и обучать его 2 года, а затем пускай развивает свою деятельность, заводит семью , воспитывает детей, ведет общественную жизнь честно отдав долг Родине.
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Когда коту нечего делать...
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Точную причину изменения призывного возраста Шойгу не назвал. Но и так все ясно, мухомор съел и духи подсказали.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Лучше вовсе не призывать.
    23 декабря, Гость   Ответить
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