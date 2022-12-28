Как стать фигуристом за три месяца: в Барнауле прошло реалити-шоу «Лёд»
За время проекта участницы подготовили три профессиональных номера фигурного катания
28 декабря 2022, 18:01, ИА Амител
Фото: реалити-шоу «Лёд»
В Барнауле закончился проект реалити-шоу «Лёд». Три месяца его участницы с нуля учились фигурному катанию и в итоге даже подготовили показательные выступления.
Участницами были три популярных барнаульских девушки-блогера:
— Евгения Петрова, визажист, мастер по прическам;
— Матрешка Тоня, свадебная ведущая, блогер, фитнес-тренер, музыкант;
— Елизавета Неверова, семейный психолог, телесотерапевт, проводник на гвозди.
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