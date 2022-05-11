Как строят разворотное кольцо у моста на Новом рынке в Барнауле. Фоторепортаж

В Барнауле с 10 мая идут работы по строительству разворотного кольца на Новом рынке, в связи с чем движение транспорта по мосту возле ТЦ «Пионер» частично перекрыто. Сейчас дорожные рабочие снимают асфальт и подготавливают территорию под новые трамвайные рельсы. Эти работы продлятся до 23 мая, а затем начнётся строительство второго кольца — через мост, на проспекте Ленина около Дома быта. Сам мост полностью закроют на реконструкцию 25-го числа, а закончится она в ноябре 2023 года.

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Общество Работы стартовали. Как изменится жизнь барнаульцев из-за реконструкции моста на Новом рынке