Как строят разворотное кольцо у моста на Новом рынке в Барнауле. Фоторепортаж
Масштабные работы у путепровода идут второй день
11 мая 2022, 09:46
В Барнауле с 10 мая идут работы по строительству разворотного кольца на Новом рынке, в связи с чем движение транспорта по мосту возле ТЦ «Пионер» частично перекрыто. Сейчас дорожные рабочие снимают асфальт и подготавливают территорию под новые трамвайные рельсы. Эти работы продлятся до 23 мая, а затем начнётся строительство второго кольца — через мост, на проспекте Ленина около Дома быта. Сам мост полностью закроют на реконструкцию 25-го числа, а закончится она в ноябре 2023 года.
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