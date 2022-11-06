Как Украина. Новосибирец снял самое шокирующее видео о своём городе
Мужчина решил показать Октябрьский район
6 ноября 2022, 13:09
Житель Новосибирска решил показать Октябрьский район города, сравнив его с пострадавшей от боевых действий Украиной. Видео опубликовали в сообществе «АСТ-54».
Мужчина посмеялся над заброшенной частью района, описав её как место боестолкновений.
«Это Украина. А, хотя нет, это же Новосиб, Октябрьский район. Что-то перепутал», — иронично завершил он видео.
Комментарии
Новости партнеров