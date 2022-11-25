Как в фильме «Шаг вперёд»: в ТРЦ «Европа» пройдёт танцевальный батл

В барнаульском ТРЦ «Европа» 26 ноября 2022 года пройдёт танцевальное шоу. Гостей ждут показательные выступления артистов, батл, конкурсы со зрителями и мини-розыгрыши. Каждый сможет проникнуться зажигательной атмосферой и даже попробовать себя в роли танцора. Начало — в 14:00.

Центральной частью мероприятия станет танцевальный батл. Сольные артисты, представляющие разные направления, будут соревноваться за главный приз — умную колонку. Кто победит, решит зрительское голосование, которое пройдёт в онлайн-формате.

На протяжении всего шоу для гостей будут выступать танцевальные коллективы разных направлений: современная хореография, k-pop, степ, хип-хоп и многое другое.

«Красивые stories гарантированы», — говорят организаторы.

ТРЦ «Европа»

Адрес: Павловский тракт, 251В

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Информацию об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов или выигрышей по результатам, сроках, месте и порядке их получения уточняйте в группе во «ВКонтакте» ТРЦ «Европа».

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