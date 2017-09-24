Как воевать с русскими: в США выпустили пособие по противостоянию с РФ

Фото: slavicsac.com

Пособие о российской тактике ведения войны и о том, как противостоять действиям РФ выпустило командование армии США, передает РИА Новости со ссылкой на The National Interest.

Новости

Общество Россия заняла второе место в мировом рейтинге армий

Книга получила название "Российская война нового поколения". Учебник был издан еще в декабре 2016 года и недавно стал доступен для скачивания в сети.

Речь идет о пособии в 68 страниц, где имеются иллюстративные материалы и информация о российской боевой технике. Акцент делается на событиях в Крыму в 2014 году и о ситуации на Украине. В пособии заявляется, что в данном случае Россия использовала подразделения Сил специальных операций (ССО).

Что особенно бросается в глаза, американцы заявляют – РФ осуществляет смену режимов, опираясь на "марионеточные силы" на местах.

В числе слабых мест в российской армии, как заявляется в пособии, указаны слабая мотивация бойцов, проходящих срочную службу, логистика и неточная авиационная и артподдержка.

