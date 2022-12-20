Как выбрать петарды и фейерверк на Новый год, чтобы не устроить пожар или не остаться без пальцев?

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20 декабря 2022, 06:17, ИА Амител

Фото: amic.ru

Пиротехника — один из главных атрибутов новогоднего праздника. С наступлением каникул в долгие зимние вечера вы наверняка захотите запустить фейерверк или взорвать несколько петард. Рассказываем, как это сделать так, чтобы не получить травму, не лишиться одной из конечностей или не спалить чужой или собственный дом.

Где покупать пиротехнику?

Покупать пиротехнику рекомендуется в специализированных магазинах и других торговых точках, где продают только сертифицированную продукцию. Для каждого пиротехнического изделия обязательно должна быть подробная инструкция по применению на русском языке. Причём в ней должно быть указано название завода-изготовителя, дата изготовления, срок хранения и правила пользования изделием. Перед применением внимательно прочтите инструкцию. Даже если вы уверены, что всё знаете.

И как надо пользоваться пиротехникой?

Во-первых, нужно выбрать правильное место для вашего салюта. Так, например, для запуска наземных и взлетающих изделий необходима ровная площадка (асфальт, утоптанный снег, бетонная плита и т.п.). Никогда нельзя запускать фейерверк «с рук» (за исключением хлопушек и бенгальских огней), травма в этом случае неизбежна.

Площадка должна быть большая, открытая. Например: двор, сквер или поляна, свободная от деревьев и построек, над ней не должно быть линий электропередачи и прочих воздушных преград.

Рядом на расстоянии не менее 100-150 м не должно быть никаких пожароопасных объектов, стоянок автомашин, гаражей. А зрители должны размещаться на расстоянии 35-50 метров от пусковой площадки, обязательно с наветренной стороны.

После использования пиротехнических изделий территория должна быть осмотрена и очищена от отработанных, несработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов. Соблюдая все эти нехитрые меры предосторожности вы устроите прекрасное салют-шоу для своих друзей и родных, без какого-либо риска здоровью и имуществу.

Когда нельзя запускать фейерверки?

— При сильном ветре;

— категорически запрещается использовать пиротехнические изделия ближе 20 метров от жилых помещений: они могут попасть в окно или форточку, залететь на балкон или чердак;

— нельзя устраивать фейерверки или салюты из легко воспламеняющихся предметов, под низкими навесами и кронами деревьев;

— нельзя использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах и вообще в любых местах с массовым пребыванием людей;

— недопустимо запускать салюты на территории особо ценных объектов культурного наследия, возле памятников истории и культуры;

— нельзя самостоятельно устраивать фейерверки на стадионах, сценических и спортивных площадках и других спортивных сооружениях, а также на территории кладбищ, культовых заведений;

— ну и конечно, на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий.

Откуда лучше смотреть фейерверки?

Наилучший эффект от фейерверка достигается, когда слабый ветер дует от зрителей и относит в сторону дым, а расстояние от зрителей до места запуска выбрано таким образом, чтобы наблюдать эффекты под углом зрения не более 45° (обычно это расстояние составляет 30-50 м).