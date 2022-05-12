Как выглядит «горбатый» мост в Новоалтайске, который закрыли на ремонт в феврале

Масштабную реконструкцию путепровода планируют завершить к концу 2022 года

12 мая 2022, 08:08, Никита Черников

В Новоалтайске с февраля идут работы по капитальному ремонту моста через железнодорожные пути в сторону Белоярска, который местные жители называют «горбатым». Реконструкцию путепровода начали, как и в случае с мостом на Новом рынке в Барнауле, в связи с его предаварийным состоянием. На ремонт выделили около 170 млн рублей, а завершить работы планируется до 20 декабря 2022 года. А пока же около 10 тысяч жителей Белоярска вынуждены добираться на работу в Новоалтайск и Барнаул по Чуйскому тракту, делая крюк в 7-8 километров.

Корреспондент amic.ru побывала в Новоалтайске и запечатлела, как выглядит «горбатый» спустя три месяца после начала ремонта.

Ремонт моста заставляет тратить полдня на дорогу жителей двух микрорайонов Новоалтайска

Ремонт моста заставляет тратить полдня на дорогу жителей двух микрорайонов Новоалтайска

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