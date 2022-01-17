Как выглядит крещенский городок в Барнауле накануне праздника

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Искупаться в проруби на Речном вокзале в этом году барнаульцы, увы, не смогут. Строительство крещенского городка здесь второй год подряд проходит без оборудования купели. Но здесь появится снежная часовня и площадка для проведения Чина великого освящения воды. Специалисты МЧС замерили толщину льда и определили, что на нём одновременно могут находиться не более 50 человек. Отметим, что в этом году отказались и от традиционного крестного хода. Вместо него 19 января будет следование священнослужителей по маршруту. Без прихожан.

После проведения мероприятия все ледяные конструкции – часовня, крест, тумбы под библию – будут разобраны и вывезены. На эти цели предусмотрено 481,4 тыс. рублей, – сообщает пресс-центр мэрии.

Как выглядит крещенский городок накануне праздника, смотрите в нашей фотоленте.

