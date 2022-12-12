Как закончились четвертьфиналы чемпионата мира и кто сыграет в полуфинале
Полуфиналы чемпионата мира пройдут 13 и 14 декабря
На чемпионате мира по футболу 2022 в Катаре завершились четвертьфиналы. Определились четыре команды-полуфиналиста, которые сразятся за выход в финал 13 и 14 декабря. Как прошли четвертьфинальные игры и кто с кем сыграет в полуфинале — в материале amic.ru.
Как закончились четвертьфиналы?
Два первых четвертьфинала длились более двух часов и закончились сериями пенальти.
Так, 9 декабря матч Хорватии и Бразилии закончился со счётом 1:1 в основное время. В овертаймах голов никто не забил, а по пенальти выиграли хорваты со счётом 4:2.
Эффектной получилась игра Нидерландов и Аргентины 9 декабря. Они сыграли 2:2 в основное время, а по пенальти удача была на стороне Аргентины — 4:3.
Две игры 10 декабря завершились уже в основное время.
Марокко сенсационно обыграло Португалию со счётом 1:0.
Встреча Англии и Франции завершилась победой Франции (2:1).
Кто с кем сыграет в полуфинале?
В полуфинале нас ждёт два матча:
в ночь с 13 на 14 декабря (в 02:00 по барнаульскому времени) сыграют Аргентина и Хорватия;
в ночь с 14 на 15 декабря (в 02:00 по барнаульскому времени) победителя выявят Франция и Марокко.
Футбольное поле / Фото: unsplash.com
Где смотреть игры?
Все встречи чемпионата мира 2022 в Катаре показывает телеканал «Матч ТВ». Лишь у него есть право транслировать игры в России.
Будет ли матч за третье место?
Да. Проигравшие в полуфинале команды сыграют друг с другом за третье место 17 декабря в 22:00 по барнаульскому времени. Финал же пройдёт 18 декабря в 22:00 по барнаульскому времени.
Кто лучший бомбардир и распасовщик?
Пока что лучший бомбардир на турнире — француз Килиан Мбаппе, у него пять забитых мячей. Ближайшие преследователи — аргентинец Лионель Месси и француз Оливье Жиру. У них по четыре гола.
Лидеров по голевым передачам пока трое. Это француз Антуан Гризманн, англичанин Гарри Кейн, португалец Бруну Фернандеш. Однако последние двое с турнира уже вылетели, поэтому Гризманн за два оставшихся матча вполне может их обогнать.
Напомним, что чемпионат мира 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В финальной стадии участвовало 32 сборные, российской команды среди них не было, её отстранили от участия в кубке из-за спецоперации на Украине.
О том, чем закончились матчи 1/8 финала чемпионата мира по футболу, можно прочитать здесь. А с итогами группового этапа можно ознакомиться здесь.